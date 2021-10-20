Во Львове в помещении автосалона вспыхнул внедорожник Mitsubishi Pajero: видео

Огонь уничтожил салон автомобиля.
Сегодня, 20 октября, на ул. Липинского, 50б во Львове вспыхнула пожар в помещении гаража автосалона.
Как сообщили в ГСЧС Львовщины, сообщение о возгорании спасатели получили в 11:02. В гараже размером 60×30 м. загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero. Огонь уничтожил салон машины.
В результате пожара никто не пострадал.
"В 11:22 пожар локализован и в 11:23 ликвидирован. Спасены: здание и автомобиль", — рассказали чрезвычайники.
К ликвидации пожара привлекли 32 чрезвычайников и 6 единиц спецтехники.
Обстоятельства происшествия и причину пожару устанавливает полиция.
Напомним, в Киеве произошло массовое возгорание автомобилей: пять машин сгорело, еще две — повреждены.