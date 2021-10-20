скриншот из видео/ДСНС во Львовской области

Во Львове в помещении автосалона вспыхнул внедорожник Mitsubishi Pajero: видео

Во Львове в помещении автосалона вспыхнул внедорожник Mitsubishi Pajero: видео

Огонь уничтожил салон автомобиля.

Сегодня, 20 октября, на ул. Липинского, 50б во Львове вспыхнула пожар в помещении гаража автосалона.

Как сообщили в ГСЧС Львовщины, сообщение о возгорании спасатели получили в 11:02. В гараже размером 60×30 м. загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero. Огонь уничтожил салон машины.

В результате пожара никто не пострадал.

"В 11:22 пожар локализован и в 11:23 ликвидирован. Спасены: здание и автомобиль", — рассказали чрезвычайники.

К ликвидации пожара привлекли 32 чрезвычайников и 6 единиц спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причину пожару устанавливает полиция.

Напомним, в Киеве произошло массовое возгорание автомобилей: пять машин сгорело, еще две — повреждены.

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