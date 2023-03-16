Во Львове в похоронном бюро изъяли много оружия и наркотики: фото

Во Львове полицейские провели санкционированный обыск в местном бюро ритуальных услуг, в одном из помещений которого проживал 32-летний уроженец Тернопольской области.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, во время обыска были обнаружены и изъяты автомат, пистолеты, большое количество патронов разного калибра, граната Ф-1 и арбалет.

"Кроме того, было обнаружено около 500 граммов наркотических и психотропных веществ, внешне похожих на каннабис и амфетамин, стоимость которых на "черном рынке" составляет более 150 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

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Изъятое оружие и подозрительные вещества направили на экспертное исследование. Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее на пропускном пункте "Устилуг" пограничники задержали украинку, пытавшуюся в своем автомобиле вывезти за границу 17 килограммов наркотиков.

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