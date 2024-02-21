Во Львове в общежитии лесотехнического вуза обнаружили мертвого 17-летнего студента

По информации СМИ, парень якобы покончил жизнь самоубийством.

В среду, 21 февраля, во Львове в общежитии Национального лесотехнического университета обнаружили мертвым 17-летнего студента.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области.

"Приблизительно в 14:00 в комнате одного из общежитий высшего учебного заведения Львова нашли тело 17-летнего парня без признаков жизни. На месте работала следственно-оперативная группа. Личность мертвого студента установили", – говорится в сообщении.

Во Львовском областном центре эктренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что на 103 поступил звонок от анонимного дозвонителя об обнаруженном в общежитии парне без признаков жизни. Диспетчер предложила дозвонителю оказать парню первую домедицинскую помощь, однако тот отказался.

Медики оперативно прибыли на место спустя 8 мин после вызова, однако 17-летний парень уже был мертв.

По информации издания, он оставил предсмертную записку, где написал о своей ненужности и указал код к телефону. Он якобы отравился таблетками и энергетиком. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Львове обнаружили мертвым 16-летнего жителя Ивано-Франковщины, разыскиваемого более недели.

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