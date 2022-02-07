"В 2 часа ночи могла гореть печь": во Львове рассказали, почему на территории музея вспыхнула хата ХІХ века

"В 2 часа ночи могла гореть печь": во Львове рассказали, почему на территории музея вспыхнула хата ХІХ века

Пожар в 2:00 ночи мог произойти из-за неосторожного обращения с печкой.

Во Львове в ночь на 6 февраля на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого сгорела старинная гуцульская хата. В полиции начали расследования пожара.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Возгорание произошло ориентировочно в 2:00 ночи. По предварительным данным, причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем.

ГУ Национальной Львовской полиции

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Как установили правоохранители, огнем уничтожен смоделированный двор и два деревянных сооружения на территории экспозиции "Гуцульская хата". Пострадавших в результате пожара нет", — говорится в сообщении .

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

ГУ Национальной Львовской полиции

На странице Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого в Facebook сообщили, что пожарных на место происшествия вызвали местные жители, заметившие возгорание. Вместе с гуцульским домом сгорело около 200 экспонатов.

Гражда была перенесена в музей во Львове из приселка Багны села Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области. Построен дом в середине XIX в.

Напомним :

Во Львове на территории музея народного зодчества и быта имени Климентия Шептицкого ночью, 6 февраля, сгорел деревянный дом.