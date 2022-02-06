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Во Львове в музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом: подробности

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Во Львове в музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом: подробности

ТСН.ua

Причины возгорания устанавливаются.

Во Львове на территории музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого ночью, 6 февраля, сгорел деревянный дом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Возгорание на территории музея произошло в 2:14. Пожар возник в одноэтажном деревянном доме, не являющемся памятником архитектуры. В 3:27 огонь удалось ликвидировать.

"Огнем уничтожено здание на площади 600 м2. К тушению привлекались 22 человека и 5 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Пострадавших из-за пожара в музее нет.

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