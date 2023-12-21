Во Львове в квартире обнаружили двух мертвых мужчин

Во Львове в одной из квартир обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Причиной смерти 59-летнего владельца квартиры и 44-летнего жителя одного из сел Стрыйского района стало отравление угарным газом", — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также назначены экспертизы.

Напомним, ранее в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек . Отец и 4-летний сын погибли.

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