Во Львове в колледже взорвался огнетушитель: есть пострадавшие (видео)

В укрытии Львовского профессионального колледжа моделирования и ресторанного дела упал и взорвался огнетушитель. Четверо учениц попали в больницу.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

В заявлении мэрии говорится, что в колледже сдетонировал огнетушитель. Это произошло 17 сентября во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии. В результате инцидента четверо девушек попали в больницу.

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Работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в безопасные помещения. На месте работают спасатели.

"Четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", – говорится в заявлении городского совета.

Ученики колледжа сняли на видео происходившее после взрыва в укрытии. На опубликованных в Сети роликах видно сильное задымление и пену из огнетушителя. Раздаются взволнованные возгласы подростков.

В колледже Львова взорвался огнетушитель: четверо учениц – в больнице

К слову, днем 17 сентября в Украине объявлялась нетипичная воздушная тревога – звуки сирен звучали только во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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