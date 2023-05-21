Во Львове в канализации нашли мертвым мужчину: вход в резервуар был замурован

Тело обнаружили в резервуаре, который пока не работает. Провалиться туда невозможно, ведь вход замурован.

В канализационной сети на территории больницы святого Луки во Львове обнаружили тело электрика, работавшего в медицинском заведении.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Как сообщил руководитель больницы Василий Трунквальтер, 66-летний мужчина работал вчера, 20 мая, однако утром смену не передал. Позже тело работника обнаружили в запасном резервуаре для воды, который пока не функционирует, так что никаких работ он там проводить не мог. Также провалиться туда невозможно, ведь вход замурован.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Как отмечает руководитель больницы, мужчина был добросовестным работником, в больнице работал достаточно долго.

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