Во Львове в ДТП попали четверо детей в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет: их госпитализировали (фото)

Во Львове в ДТП попали четверо детей в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет: их госпитализировали (фото)

Во Львовской области с начала года в ДТП погибли 3 детей.

Во Львове на улице Городоцкой ночью,1 июля, произошло ДТП, в которое попало четверо детей в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет. Пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Ночью столкнулись ВАЗ-2108 и Skoda Octavia. В ДТП пострадал водитель ВАЗ и 5 его пассажиров, из которых 4 — дети. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу. Причины аварии устанавливаются.

По данным полиции, во Львовской области с начала года произошло 134 ДТП с участием детей. В них, 132 ребенка получили травмы и 3 погибло. Из них - 65 детей были пассажирами, 53 - пешеходами, 9 детей — водителями, 5 — велосипедисты.

Напомним, в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка.

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