В пятницу, 9 июня, во львовской маршрутке №61, курсирующей из Подборцев в Подрясное, двое пассажиров избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку. Мужчине и женщине не понравилось, что подросток ехал с рюкзаком на плечах.

Видео потасовки на своей Faсebook-странице опубликовала родственница пострадавших девушек Виктория Мыськив.

По словам женщины, мужчина набросился с кулаками на 14-летнего парня. Он начал его душить и бить кулаком в живот. Неравнодушные девушки, пассажиры автобуса, вступились за подростка. За что получили пинков от другой пассажирки.

"Женщине не понравилось что мальчик имел наплечник на плечах, он стоял далеко от нее, и наплечник был небольшой и пустой, он не мешал ей и еще отошел подальше от женщины, но вот этот мужлан, начал душить этого мальчика 14 лет и избивал кулаком в живот, девушки заступились за этого парня, и из-за этого еще их избили, у девушки гематома над глазом!" — говорится в сообщении Виктории.

ZAXID.NET пишет, что очевидица конфликта Алина Койчева, которая, собственно, снимала видео, рассказала, что в тот день ехала в маршрутке со своей мамой, 17-летней двоюродной сестрой и ее мамой. Рядом стоял 14-летний Назар с рюкзаком на плечах. Одна из пассажирок заявила, что ей мешает рюкзак парня. Тогда стоящий рядом мужчина стал толкать подростка.

"Он его схватил за горло и начал душить. Я на это отреагировала, сразу встала, начала отрывать его руки. Он просто взял рукой за горло подростка и держал долго", — рассказала Алина.

Далее женщина, которая и сделала замечание парню из-за рюкзака, начала ссориться с девушкой, потому что ей не понравилось, что она снимала инцидент на видео. Алина Койчева рассказала, что женщина сначала избивала ее, а затем напала на ее двоюродную сестру.

Во Львове в автобусе женщина и мужчина жестоко избили несовершеннолетних (видео)

Что говорят в полиции об инциденте

Отец 14-летнего Назара Ростислав Содом рассказал, что обратился в полицию.

"Он мне показал видео, которое сбросили ему девушки. Я был в шоке. На следующий день мы встретились с девушками и они мне подробно рассказали, что произошло. Потому что сын, видимо, был в шоковом состоянии, поэтому не мог все подробно рассказать. Мы с девушками поехали в райотдел. Сейчас этим занимается полиция" – рассказал папа парня Ростислав Содома.

По данным полиции, 14-летний парень явных телесных повреждений нет, поэтому решается вопрос правовой квалификации. У Алины Койчевой повреждения незначительны, она получила травму брови. В деле фигурирует как свидетель.

Правоохранители установили, что избившая несовершеннолетнюю женщина — это 60-летняя львовянка.

По факту дознаватели открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное 60-летней львовянке грозит наказание – штраф (до 850 грн) или общественные или исправительные работы. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в совершении этого уголовного правонарушения.

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