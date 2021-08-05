Во Львове в аэропорту откроют центр массовой вакцинации: кого будут прививать и какой вакциной

Во Львове в аэропорту откроют центр массовой вакцинации: кого будут прививать и какой вакциной

Пассажиров будут прививать вакцинами Pfizer и CoronaVac.

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого от 6 августа начнет действовать пункт массовой вакцинации от коронавируса. Там будут прививать людей, которые будут иметь билеты на самолет: пассажиров, которые прилетают во Львов и улетают в другие города.

Об этом сообщили во Львовском областном информационно-аналитическом центре медицинской статистики.

Пассажиров будут прививать вакцинами Pfizer и CoronaVac.

"В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", — сказал региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Всего на Львовщине функционирует 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа 2021 в области вакцинированы 385 031 человек, из них 62 630 — в центрах вакцинации населения.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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