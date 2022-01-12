Во Львове увеличилось количество COVID-больных: медучреждения разворачивают дополнительные койки

Дополнительные места разворачивают в восьмой больнице и "инфекционке".

Во Львове медики сообщают об увеличении количества заболевших коронавирусом. Чтобы встретить новую волну COVID, в больницах города разворачивают дополнительные койки.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как утверждают медики, новая вспышка больных возникла на фоне новогодне-рождественских праздников и из-за низкого уровня вакцинации. Так, дополнительные места разворачивают в восьмой больнице и "инфекционке".

За прошедшие сутки в больницу №8 госпитализировали девять пациентов с этим недугом. Еще несколько дней назад тех, кто нуждался в стационарном лечении, было втрое меньше. Тогда даже принялись сворачивать некоторые отделения.

"Это кардиологическое отделение, оттуда мы перевели всех пациентов. Приступили к плановым мерам по очистке отделения, то есть кварцеванию, мойке. Но из-за возросшего числа новых больных мы снова развернули это отделение и снова в кардиологии принимаем больных коронавирусом", — говорит. медицинский директор восьмой городской больницы Первого ТМО Львова Максим Павлов.

Также фиксируют увеличение пациентов в инфекционной больнице, где сейчас находятся более ста больных. И количество госпитализированных растет.

По прогнозам заведующей четвертым отделением областной инфекционной больницы Тамилы Алексанян, эта волна будет смертоносной, тяжелой, что кровать не будет хватать. Кислорода не будет хватать, врачей не будет хватать. Лекарств не будет хватать.

Напомним, ученые НАН отмечают, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости коронавирусом. Количество новых положительных испытаний выросло почти на 40%.

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