Во Львове устроили 8 возможных поджогов в течение ночи: где именно (фото)

Горели кинотеатр, контейнерные площадки, электрощитовая и фасадные декорации.
Во Львове в ночь на 18 сентября зафиксировали по меньшей мере восемь мест возможных поджогов. Возгорание возникли в Галицком, Железнодорожном и Шевченковском районах города.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Утром загорелось здание кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. Площадь возгорания достигала около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение. Чрезвычайники потушили пожар. Обошлось без пострадавших.
Три возгорания были зафиксированы в Галицком районе: контейнерная площадка на улице Низкий Замок, электрощитовая на улице Театральной и фасадные декорации на улице Староеврейской.
Еще два возгорания обнаружили на контейнерных площадках на улице Квитки-Основьяненко, одно – на улице Бортнянского в Железнодорожном районе, одно – на улице Яцкова в Шевченковском районе.
К слову, 17 сентября в колледже Львова упал и взорвался огнетушитель. В результате инцидента четверо учениц попали в больницу.
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