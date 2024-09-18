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Во Львове устроили 8 возможных поджогов в течение ночи: где именно (фото)

Во Львове устроили 8 возможных поджогов в течение ночи: где именно (фото)

Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото: "Суспильне Львив"

Горели кинотеатр, контейнерные площадки, электрощитовая и фасадные декорации.

Во Львове в ночь на 18 сентября зафиксировали по меньшей мере восемь мест возможных поджогов. Возгорание возникли в Галицком, Железнодорожном и Шевченковском районах города.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Утром загорелось здание кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. Площадь возгорания достигала около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение. Чрезвычайники потушили пожар. Обошлось без пострадавших.

Три возгорания были зафиксированы в Галицком районе: контейнерная площадка на улице Низкий Замок, электрощитовая на улице Театральной и фасадные декорации на улице Староеврейской.

Еще два возгорания обнаружили на контейнерных площадках на улице Квитки-Основьяненко, одно – на улице Бортнянского в Железнодорожном районе, одно – на улице Яцкова в Шевченковском районе.

Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото:
Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото: "Суспильне Львив"
Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото:
Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото: "Суспильне Львив"
Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото:
Возможный поджог во Львове в ночь на 18 сентября/Фото: "Суспильне Львив"

К слову, 17 сентября в колледже Львова упал и взорвался огнетушитель. В результате инцидента четверо учениц попали в больницу.

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