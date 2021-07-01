Во Львове непогода уничтожила более 100 старых надгробий на Лычаковском кладбище: некоторые восстановить невозможно

Во Львове непогода уничтожила более 100 старых надгробий на Лычаковском кладбище: некоторые восстановить невозможно

Сейчас на Лычаковском кладбище до сих пор ликвидируют последствия непогоды

Непогода, которая была во Львове 25 июня, уничтожила старые надгробия в музее "Лычаковское кладбище" .Так, на территории кладбища упало 30 деревьев, из-за чего было пострадало более 100 надгробий.

Об этом пишет tvoemisto.tv со ссылкой на директора ЛКП "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

По его словам, сейчас на Лычаковском кладбище до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Там расчищают тропы от веток. Также те надгробия, которые подверглись несущественным повреждениям, администрация кладбища будет восстанавливать самостоятельно, однако есть и такие, которые восстановить практически невозможно.

Михаил Нагай отмечает, что информация об уничтоженных надгробиях к ним поступает до сих пор. Чтобы осмотреть некоторые памятники, иногда приходится разрезать деревья.

Больше всего из-за непогоды пострадала гробница семьи Зенткевичив — бывших владельцев старейшей во Львове аптеки. Гробовець только недавно реставрировали.

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Рука и факел упали с памятника Войнарив на поле №12. Остальное все сохранилось. Отломился также крест на одной из стаций Иисуса Христа, расположенной на поле №2, а также претерпела разрушения еще одна композиция на поле №61. Это - изображение Матери Божьей с Иисусом Христом на руках авторства Юлиана Марковского.

По словам Михаила Нагая, на следующей неделе должен состояться визит украинской-польской комиссии фонда "Polonia" и Минкульта, где и будут решать, когда и какие именно памятники и надгробия будут реставрировать.

Напомним, Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

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