Во Львове умерла на 102 году жизни связная УПА Ольга Илькив

Связная Романа Шухевича пережила годы преследований, советских тюрем.

На 102 году жизни скончалась связная УПА Ольга Илькив. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

О смерти Ольги Илькив также сообщил секретарь Львовской мэрии Маркиян Лопачак на своей странице в Facebook.

"На 102 году жизни отошла в лучший мир связная Романа Шухевича Ольга Илькив. Соболезнования семье. Вечная память!", — написал он.

Ольга Илькив была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Ильков квартиру во Львове. В июне 2021 года связная УПА отпраздновала 101-летие.

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