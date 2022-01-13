Во Львове умер народный артист Украины Евгений Федорченко

Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино.
Во Львове умер народный артист Украины, актер Евгений Федорченко. Мужчине было 75 лет.
Об этом 13 января в Facebook сообщила дочь актера Елена Федорченко.
"Папочка. Как же больно. Люблю", — написала женщина.
Елена Федорченко также добавила, что с народным артистом Украины будут прощаться 14 января в 12.05 в фойе театра им. Марии Заньковецкой во Львове. Похоронят актера в 14:00 на Лычаковском кладбище.
Евгений Федорченко родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище и в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Евгений Федорченко начал работу в театре им. Марии Заньковецкой в 1971 году. С 2008 года являлся ведущим мастером сцены. В 2006 году получил звание "народный артист Украины".
Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Также Евгений Федорченко издал книгу "Я так думаю!"
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