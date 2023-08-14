Во Львове умер мужчина, с которым в центре города обрушился балкон: подробности трагедии и фото

Фасад дома был реставрирован в 2014 году.

Во Львове умер мужчина, который ночью 13 августа обрушился вместе с балконом. Медики пытались спасти потерпевшего, однако он скончался 14 августа.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Трагедия произошла 13 августа в 23.00. Тогда в центре Львова, на улице Под Дубом, на четвертом этаже жилого дома внезапно обрушился балкон. В тот момент там находился 43-летний владелец квартиры.

После этого пострадавшего госпитализировали, он находился в состоянии тяжелейшей комы. По данным медиков, потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью, однако его сердце еще работало. 14 августа в 4:00 человек умер.

Место во Львове, где произошла трагедия / Фото: Львовский городской совет

"Сейчас участок огородили, коммунальщики работают на вышке, чтобы демонтировать балконы, которые повредились от падающих элементов. Известно, что фасад этого дома ремонтировали до открытия торгового центра "Форум" в 2014 году. Все причины инцидента выясняются", — отметили во Львовскому городскому совету.