Во Львове скончался 5-летний мальчик во время лечения зубов: анестезиологу сообщили о подозрении

Врач-анестезиолог не имела должной квалификации для работы с детьми, отметили в полиции.

Во Львове врачу сообщили о подозрении после смерти 5-летнего мальчика. Во время стоматологического лечения во львовской клинике мальчику ввели общую анестезию, после чего у него остановилось сердце. Ребенка госпитализировали, но через несколько недель он умер. Как выяснили следователи, у врача-анестезиолога не было должной квалификации для работы с детьми.

Об этом сообщили в полиции Львовщины.

Трагедия произошла в декабре 2023 года, когда жительница Львова привела сына на лечение зубов в частную стоматологическую клинику. Во время процедуры у мальчика критически снизился уровень сатурации, прекратилось дыхание, а затем остановилось сердце. Анестезиолог пыталась провести реанимацию, но безуспешно. Ребенка доставили в больницу, однако спасти мальчика не удалось.

"В ходе досудебного расследования полицейские также установили, что на самом деле врач-анестезиолог не имела должной квалификации для работы с детьми, однако она подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, в результате чего незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов", — говорится в сообщении полиции.

Врачи сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УКУ), подделке документов (ч. 5 ст.27 — ч. 3 ст. 358 УКУ), использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ) и незаконной лечебной деятельности (ст. 138 УКУ). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в декабре 2023 года во Львове 5-летний мальчик Велес впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Впоследствии медики констатировали смерть мозга. Тогда родители мальчика бандурист Виктор Пашник и его супруга Марианна Вахняк обратились в полицию Зализнычного района Львова с соответствующим заявлением.

Во Львове умер 5-летний мальчик, который впал в кому после лечения зубов

Читайте также: