Во Львове умер 5-летний мальчик, который упал в кому после удаления зубов

Ребенка не смогли спасти.
Во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.
Об этом сообщил его отец, украинский музыкант Виктор Пашник на странице Facebook.
По словам Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга. После этого информации о состоянии здоровья мальчика не было.
Напомним:
8 декабря Виктор Пашник с женой Марианной отвели сына Велеса в частную клинику, чтобы удалить два молочных зуба. Мальчик очень боялся врачей и все попытки стоматологов помочь ему привычным способом не давали результата.
Тогда врачи предложили удалить больные зубы под общим наркозом. Во время операции у мальчика остановилось сердце, его госпитализировали в реанимацию детской больницы.
29 декабря отец мальчика сообщил, что ребенок находится в состоянии глубокой комы, у сына констатировали смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.
Читайте также: