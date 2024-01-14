Во Львове умер 5-летний мальчик, который упал в кому после удаления зубов

Во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.

Об этом сообщил его отец, украинский музыкант Виктор Пашник на странице Facebook.

По словам Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга. После этого информации о состоянии здоровья мальчика не было.

Напомним:

8 декабря Виктор Пашник с женой Марианной отвели сына Велеса в частную клинику, чтобы удалить два молочных зуба. Мальчик очень боялся врачей и все попытки стоматологов помочь ему привычным способом не давали результата.

Тогда врачи предложили удалить больные зубы под общим наркозом. Во время операции у мальчика остановилось сердце, его госпитализировали в реанимацию детской больницы.

29 декабря отец мальчика сообщил, что ребенок находится в состоянии глубокой комы, у сына констатировали смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.

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