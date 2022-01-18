Во Львове угарным газом отравились два человека: мужчина погиб, а женщину госпитализировали

Львовянин скончался до приезда скорой.
В понедельник, 17 сентября, около 10:40 во Львове в результате отравления, вероятно, угарным газом погиб 54-летний мужчина, а 55-летняя женщина попала в больницу. Событие произошло в квартире дома по ул. Заводская, 36.
Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 54-летний местный житель скончался до приезда скорой помощи, в женщину 1967-го года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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