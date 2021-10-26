Во Львове ученики перейдут на "дистанцийку": названа дата

Школьники после двухнедельных каникул уходят на дистанционный режим обучения.

Все школы Львова с 1 ноября переходят на дистанционное обучение. Детские садики будут работать в очном режиме.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Он уточнил, что соответствующее решение приняла комиссия по ТЕБ и ЧС. Так, сразу после окончания каникул 1 ноября начальная школа и старшие классы переходят на дистанционное обучение.

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 26 октября

"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно — только наши детсады... Также мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в "красную" зону, нарабатываем протоколы", — заявил Садовый.

Он отметил, что это позволит кардинально изменить ситуацию во Львове. Если город не окажется в "красной зоне", то, по его словам, медицинская система будет перегружена.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, во Львовской области могут частично остановить общественный транспорт, если будет введена обязательная вакцинация водителей.

Напомним, во Львове из-за COVID-19 ограничат массовые мероприятия и работу десяти заведений.

Дистанционное образование: как наладить обучение и чем мотивировать детей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку