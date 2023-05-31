Во Львове ученик 8 класса попал в реанимацию из-за стрельбы: что произошло

Во Львове в среду, 31 мая, с пулевым ранением госпитализирован ученик 8 класса. Он находится в реанимации.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

31 мая три ученика одной из школ Шевченковского района Львова после уроков пошли в гости к одному из ребят. Там восьмиклассники обнаружили оружие. Когда дети рассматривали оружие, одному из них случайно попали в грудь.

Медики госпитализировали мальчика. Он находится в реанимации.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются полицией.

Напомним, во Львове медики спасли воина ВСУ, находившегося в критическом состоянии после ракетных ударов по Яворивскому полигону. За жизнь мужчины боролись долгое время, и сейчас его ждет дальнейшее лечение и реабилитация.

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