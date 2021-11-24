Во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце: ему срочно провели операцию и спасли

Во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце: ему срочно провели операцию и спасли

Львовским врачам удалось вернуть к жизни почти безнадежного больного.

Во Львове у Военно-медицинском клиническом центре Западной Украины у пациента во время приема у врача внезапно остановилось сердце. Медики оперативно сработали и мужчину удалось спасти.

Об этом сообщили на официальной странице медицинского учреждения в Facebook.

Начальник отделения сердечно-сосудистой хирургии подполковник медицинской службы Вячеслав Зинченко рассказал, что пациент пришел на консультацию к медикам и у него остановилось сердце.

"Пациент поступил к нам с очень серьезными сердечными заболеваниями. И во время осмотра у него внезапно остановилось сердце. Как позже мы выяснили это была фибрилляция желудочков. И, по сути, это клиническая смерть человека", — сообщил Вячеслав Зинченко.

Врач-кардиохирург Владимир Мороз начал реанимировать пациента и решил провести срочную операцию.

"Во время операции оказалось, что кроме всех выявленных во время предварительных диагностик, заболеваний и патологий, у больного еще и так называемая "фарфоровая аорта". Это болезнь во время которой проведение манипуляций на самой аорте очень сложная для хирурга. И поэтому техническое исполнение операции тяжелое", — объяснил подполковник медицинской службы Вячеслав Зинченко.

Операция длилась три часа, однако львовским врачам удалось вернуть к жизни почти безнадежного больного. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

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