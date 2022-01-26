Во Львове трое детей и 19-летний парень громили входные двери магазинов: фото

Во Львове трое детей и 19-летний парень громили входные двери магазинов: фото

Подозреваемые были задержаны.

Во Львове на улице Раппапорта четверо подростков в ночь на 26 января разгромили входные двери в 7 магазинах.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел в 1:00 ночи. На место происшествия вызвали правоохранителей.

"Экипаж немедленно приехал на место происшествия и обнаружил поврежденные ролокассеты в шести магазинах на упомянутой улице и еще один — на соседней", — говорится в сообщении.

Один из владельцев магазинов обратился с заявлением в полицию. Полицейские разыскали подозреваемых. Это — подростки в возрасте 14,15, 16 и 19 лет. Продолжается следствие.

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