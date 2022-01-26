Во Львове трое детей и 19-летний парень громили входные двери магазинов: фото

Подозреваемые были задержаны.
Во Львове на улице Раппапорта четверо подростков в ночь на 26 января разгромили входные двери в 7 магазинах.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Инцидент произошел в 1:00 ночи. На место происшествия вызвали правоохранителей.
"Экипаж немедленно приехал на место происшествия и обнаружил поврежденные ролокассеты в шести магазинах на упомянутой улице и еще один — на соседней", — говорится в сообщении.
Один из владельцев магазинов обратился с заявлением в полицию. Полицейские разыскали подозреваемых. Это — подростки в возрасте 14,15, 16 и 19 лет. Продолжается следствие.
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