Во Львове таксист вез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении: она на ходу сбежала из машины

Во Львове таксист вез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении: она на ходу сбежала из машины

Водитель рассказал, что он не слышал, что девочка ему говорила о том, что он не туда едет.

Во Львове водитель одной из служб такси вез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении. Ребенок испугался и убежал из автомобиля на ходу.

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Об этом в сообществе "Варта-1" рассказала мать ребенка.

По словам женщины, она отправила свою старшую дочь в отделение "Новой почты". Для этого она вызвала такси. Впоследствии ребенок написал матери, что его везут не в том направлении.

"Звоню, говорю дай трубку водителю, она говорит, что мама хочет с вами поговорить! Он молчит и отворачивается. Сказала ей выйти из машины. Она выбежала на мосту. Потом сказала, что тот водитель игнорировал навигатор, который ему говорил, вернуться назад и обошел повороты ", — написала женщина.

Когда мать перезвонила водителю, тот ей объяснил, что якобы девочка сказала завести ее на улицу Научную. Однако женщина это отрицает, потому что она в мобильном приложении указала точный адрес.

Мать девочки рассказала, что она уже обратилась в полицию. Также ей написала мать другого ребенка с которой произошла похожая ситуация.

Впоследствии опубликовали видео, на котором неравнодушные разговаривают с водителем такси. Мужчина рассказал, что он не слышал, что девочка ему говорила о том, что он не туда ехал. Также таксист сказал, что он не понял, почему девочка убежала.

Напомним, в Киеве таксист из-за замечания о нарушении ПДД забрызгал баллончиком водителя, его девушку и мать с ребенком.

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