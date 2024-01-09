Во Львове таксист отказался везти военного – какая причина (подробности скандала)

Таксист сервиса Bolt отказался везти военного и отменил поездку.
Во Львове произошел очередной скандал из-за хамского отношения к военному. Так, таксист компании Bolt отказался везти ветерана ВСУ и отменил поездку, узнав, что он передвигается на костылях.
О скандале военный по имени Андрей написал в Facebook.
Как рассказал ветеран войны, 8 января 2024 года ему пришлось ожидать на морозе 20 минут машину, а когда водитель Bolt узнал, что он на костылях – то просто отменил поездку.
"Пока на костылях, вынужден частенько пользоваться такси (перевязки, поликлиника и т.д.) во Львове и Киеве. Bolt – это эталон хамства, скотства и тотального не желания компании влиять на водителей!! Как вам вариант, когда я водителю сообщил, что на костылях, спрашиваю где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ: "Там где все таксисты", бросает трубку, хамит минут 4, что он приехал, но не говорит где он, и отменяет заказ! Я ждал на морозе 20 мин на одной ноге посреди снега!! Чтобы тот урод отменил заказ", - возмутился действиями водителя военный Андрей.
Он также рассказал, что подал жалобу в сервис Bolt, но там сказали, что результаты рассмотрения неизвестны и заблокировали его аккаунт.
"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только 1 водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста", — написал военнослужащий.
Реакция Сети на скандал
- Имел ту же ситуацию, наездился, как был на костылях тем болтом ого-го... Но потом из-за отношения поменял оператора;
- Болт – самое худшее, что может быть. В Киеве пользовалась один-единственный раз, впервые и в последний раз. Водитель не нашел адреса, остановился черт знает где;
- Болтом давно уже не пользуюсь именно по этим причинами;
- Надо сделать известным этого водителя;
- Болт – дно. Их поддержка тоже. Недавно потеряла время и деньги, потому что водитель не захотел везти. Поддержка болт – нам очень жаль, обращайтесь еще;
- Bolt – абсолютное днище уже несколько лет. Часто водители в принципе украинского не понимают. А порой и русский не очень;
- Андрей, спасибо за службу. Я не таксист и не работник болта, но мне стыдно за них.
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