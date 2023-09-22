Во Львове судили женщину, потому что она продавала молоко в центре города: как ее наказали

Во Львове судили женщину, потому что она продавала в центре города молоко, сметану и фрукты. Ее обвинили в торговле в неположенном месте и оштрафовали на 17 грн.

Об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова.

По данным суда, женщину дважды обвиняли в торговле "с рук" в центре Львова. Она в июне 2023 года возле гостиницы "Львов" продавала молоко, сметану, сыр, черешню и картофель.

Женщина торговала молокопродуктами и фруктами возле гостиницы "Львов" / Фото: УНИАН

Ее обвинили по ч.1 ст. 160 КУоАП. На суд женщина не пришла, поэтому дело рассматривали без ее участия.

Галицкий районный суд Львова признал женщину виновной в административном нарушении. Ее оштрафовали на 17 грн. Также женщина должна оплатить 536 грн судебного сбора.

Постановление суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львове пенсионерка бросала камни и проклинала детей на площадке. Ее оштрафовали за это на 51 грн.

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