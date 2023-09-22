Во Львове судили женщину, потому что она продавала молоко в центре города: как ее наказали

Дело рассматривалось без участия подсудимой.
Во Львове судили женщину, потому что она продавала в центре города молоко, сметану и фрукты. Ее обвинили в торговле в неположенном месте и оштрафовали на 17 грн.
Об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова.
По данным суда, женщину дважды обвиняли в торговле "с рук" в центре Львова. Она в июне 2023 года возле гостиницы "Львов" продавала молоко, сметану, сыр, черешню и картофель.
Ее обвинили по ч.1 ст. 160 КУоАП. На суд женщина не пришла, поэтому дело рассматривали без ее участия.
Галицкий районный суд Львова признал женщину виновной в административном нарушении. Ее оштрафовали на 17 грн. Также женщина должна оплатить 536 грн судебного сбора.
Напомним, во Львове пенсионерка бросала камни и проклинала детей на площадке. Ее оштрафовали за это на 51 грн.
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