Во Львове судили мужчину, который слишком громко смотрел телевизор: как его наказали

Подозреваемый на судебное заседание не пришел.
Во Львове судили мужчину за то, что он ночью слишком громко смотрел телевизор. Поскольку он не реагировал на замечания соседей, они обратились в полицию.
Об этом говорится в постановлении Сиховского районного суда Львова.
На суде соседка подозреваемого рассказала, что он постоянно слишком громко слушает музыку в телевизоре. Когда его попросили сбавить звук, он агрессивно на это отреагировал. Поэтому она вызвала работников полиции.
На судебное заседание подозреваемый не пришел.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 510 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.
Решение суда можно обжаловать в апелляционном учреждении.
Напомним, во Львове во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.
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