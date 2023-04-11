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Во Львове судили мужчину, который слишком громко смотрел телевизор: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове судили мужчину, который слишком громко смотрел телевизор: как его наказали

Фото: pixabay.com

Подозреваемый на судебное заседание не пришел.

Во Львове судили мужчину за то, что он ночью слишком громко смотрел телевизор. Поскольку он не реагировал на замечания соседей, они обратились в полицию.

Об этом говорится в постановлении Сиховского районного суда Львова.

На суде соседка подозреваемого рассказала, что он постоянно слишком громко слушает музыку в телевизоре. Когда его попросили сбавить звук, он агрессивно на это отреагировал. Поэтому она вызвала работников полиции.

На судебное заседание подозреваемый не пришел.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 510 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном учреждении.

Напомним, во Львове во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
359
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