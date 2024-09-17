Во Львове судили администратора Telegram-канала о местах раздачи повесток: какой приговор

Мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от наказания и назначили два года испытательного срока.

Во Львове суд приговорил мужчину, который был администратором Telegram-канала о местах раздачи повесток.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном 16 сентября в Едином государственном реестре.

Согласно материалам дела, житель Львовщины Андрей К. на протяжении полугода, с середины января по конец июня 2024 года, распространял в Telegram-канале время и месторасположение военнослужащих ТЦК, осуществлявших мобилизационные мероприятия. На Telegram-канал подписалось 1700 человек.

Мужчину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

На этапе досудебного расследования обвиняемый заключил соглашение о признании виновности. Суд назначил Андрею К. наказание – пять лет тюрьмы. Однако мужчину освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. Мобильный телефон iPhone X обвиняемого, из которого он помогал уклонистам избегать ТЦК, был конфискован в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Одессе группа блоггеров пыталась сорвать мобилизацию и сливала локации ТЦК в телеграммы-каналы ФСБ.

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