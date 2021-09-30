Во Львове суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал его водителя за то, что он врезался в Lexus

Во Львове суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал его водителя за то, что он врезался в Lexus

У судьи водитель самоката свою вину не признал и пояснил, что это водитель автомобиля врезался в него.

Галицкий районный суд. Львова признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал его водителя из-за того, что он врезался в автомобиль Lexus.

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Об этом говорится в решении Галицкого районного суда.

По данным суда, ДТП произошло 5 сентября на ул. Данилишина, 6. Водитель самоката внезапно выехал с тротуара и на проезжей части врезался в Lexus. У судьи водитель самоката свою вину не признал и пояснил, что это водитель автомобиля врезался в него.

Хотя и в Правилах дорожного движения нет определения, что такое "электросамокат", однако судья Галицкого районного суда Наталья Зубачик считает, что электросамокат подпадает под понятие "транспортное средство", поскольку им можно перевозить людей. А потому его водители не имеют права ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а соответственно выезжать оттуда и врезаться в автомобили.

Галицкий районный суд признал виновным водителя электросамоката и присудил ему 850 грн штрафа. Также мужчина должен заплатить 454 грн судебного сбора.

Напомним, в Украине начали осуждать водителей электросамокатов.

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