Во Львове суд отпустил на свободу сутенера после доната на Нацгвардию: подробности

На суде женщина вину признала и просила утвердить соглашение со следствием. Чем это кончилось?

Во Львове к испытательному сроку приговорили сутенера, которая втягивала женщин в занятие проституцией и занималась администрированием "публичного дома".

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

По данным суда, женщина вместе с сообщником во Львове основала "публичный дом" и втягивала женщин в занятие проституцией. Она арендовала квартиру и подыскивала клиентов. Девушек, которые приходили «на работу» в состоянии опьянения или в неопрятном виде сутенерша штрафовала. Это продолжалось с сентября 2023 года до июня 2024 года.

Чтобы разоблачить сутенершу, в декабре 2023 года мужчина "действуя под контролем сотрудников полиции" заказал "услуги" проститутки. На это от работников полиции он получил 3000 грн. Агент полиции прибыл в квартиру, где сутенерша ему предложила 4 девушек, он выбрал одну и занялся с ней интимом.

Во время досудебного следствия женщина вину признала и заключила сделку со следствием. Одним из пунктов соглашения была благотворительная помощь от подсудимой одной из воинских частей Нацгвардии на сумму 908 400 грн (размер залога, который суд избрал для подозреваемой - ред.)

Суд утвердил соглашение и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области 14-летняя девушка забеременела от взрослого мужчины.

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