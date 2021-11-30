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Во Львове суд отправил антивакцинатора Стахива в психбольницу на экспертизу: за него уже внесли залог

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Во Львове суд отправил антивакцинатора Стахива в психбольницу на экспертизу: за него уже внесли залог

Суспільне

Экспертиза продлится 30 дней.

Сторонники Остапа Стахива собрали почти 1 млн. грн. на залог для антивакцинатора. Однако Галицкий районный суд Львова отправил задержанного на судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает "Суспильное".

Прокурор Григорий Зенин рассказал, что Остап Стахов может выйти из изолятора, поскольку его сторонники уже внесли за него залог, однако он должен пройти во Львовской психбольнице судебно-медицинскую экспертизу. Ее продолжительность – 30 дней.

"На сколько известно с сегодняшнего заседания адвокат подал квитанции об уплате суммы в размере залога. Это значит, что подозреваемый Стахив может выйти из следственного изолятора, но это не касается судебно-психиатрической экспертизы, на которую он должен прибыть", — говорит прокурор Зенин.

Напомним:

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