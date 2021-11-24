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Во Львове суд отклонил апелляцию Остапа Стахива: антивакцинатор объявил голодовку из-за условий в СИЗО

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Во Львове суд отклонил апелляцию Остапа Стахива: антивакцинатор объявил голодовку из-за условий в СИЗО

фото/Остап Стахов Facebook

Во время заседания в суд пришли две группы людей – это сторонники и противники антивакцинатора.

Львовский апелляционный суд отклонил апелляцию Остапа Стахива и оставил в силе решение Галицкого районного суда г. Львова, который на 60 дней отправил антивакцинатора в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн. Это решение не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает "Суспильне".

В ходе судебного заседания Остап Стахив сообщил, что с пятницы, 19 ноября, он объявил голодовку. Антивакцинатор объясняет, что сделал это из-за нарушения прав, давления на него и плохих условий в СИЗО.

Также во время судебного заседания во Львовский апелляционный суд пришли две группы людей – это сторонники и противники антивакцинатора.

© Суспільне
Суспільне

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