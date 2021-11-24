Во Львове суд отклонил апелляцию Остапа Стахива: антивакцинатор объявил голодовку из-за условий в СИЗО

Во время заседания в суд пришли две группы людей – это сторонники и противники антивакцинатора.

Львовский апелляционный суд отклонил апелляцию Остапа Стахива и оставил в силе решение Галицкого районного суда г. Львова, который на 60 дней отправил антивакцинатора в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн. Это решение не подлежит обжалованию.

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Об этом сообщает "Суспильне".

В ходе судебного заседания Остап Стахив сообщил, что с пятницы, 19 ноября, он объявил голодовку. Антивакцинатор объясняет, что сделал это из-за нарушения прав, давления на него и плохих условий в СИЗО.

Также во время судебного заседания во Львовский апелляционный суд пришли две группы людей – это сторонники и противники антивакцинатора.

Суспільне

Напомним:

У Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его агрессивные сторонники.

СБУ сообщила, что правоохранители разоблачили антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву. Он будет 60 дней находиться в СИЗО или внесет залог в размере 998 тыс. грн.

В Киеве 24 ноября во время акции противники вакцинации сначала протестовали против карантинных ограничений и вакцинации под Верховной Радой и перекрывали дороги. Впоследствии они отправились колонной в СБУ, чтобы отпустили Остапа Стахива – одного из лидеров антивакцинаторского движения.

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