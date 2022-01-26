Во Львове суд оштрафовал солдата, не вакцинировавшегося от коронавируса

Во Львове суд оштрафовал солдата, не вакцинировавшегося от коронавируса

Суд счел, что солдат знал о необходимости вакцинации, однако сознательно отказался от нее.

Во Львове суд оштрафовал на 2465 грн солдата, который не привился от коронавируса. Его признали виновным в невыполнении требования командира его воинской части по иммунизации.

Как говорится в приговоре Франковского районного суда Львова, таким образом, солдат нарушил приказ главнокомандующего ВСУ об обязательной вакцинации военных от коронавируса, который действует в Украине с июля 2021 года, пишет ZAXID.NET.

В свою очередь 29-летний разведчик-наводчик заявил, что его никто не знакомил с приказами об обязательной вакцинации.

Впрочем, суд решил, что солдат знал о необходимости вакцинации, однако сознательно отказался от нее.

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