Во Львове суд оштрафовал солдата, не вакцинировавшегося от коронавируса

Суд счел, что солдат знал о необходимости вакцинации, однако сознательно отказался от нее.
Во Львове суд оштрафовал на 2465 грн солдата, который не привился от коронавируса. Его признали виновным в невыполнении требования командира его воинской части по иммунизации.
Как говорится в приговоре Франковского районного суда Львова, таким образом, солдат нарушил приказ главнокомандующего ВСУ об обязательной вакцинации военных от коронавируса, который действует в Украине с июля 2021 года, пишет ZAXID.NET.
В свою очередь 29-летний разведчик-наводчик заявил, что его никто не знакомил с приказами об обязательной вакцинации.
Впрочем, суд решил, что солдат знал о необходимости вакцинации, однако сознательно отказался от нее.
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