Фото с официального сайта школы №10 г.. Львова

Во Львове суд оштрафовал отца школьника, который распространял в Instagram мемы на учителей

Во Львове суд оштрафовал отца школьника, который распространял в Instagram мемы на учителей

Учителя написали заявление на парня в полицию.

Во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника, который в Instagram распространял мемы на своих учителей. Педагоги восприняли это как буллинг.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Как отмечается, Галицкий районный суд установил, что 15-летний ученик львовской школы №10, где обучение ведется на польском языке, в соцсети публиковал мемы на фотографии учителей. Педагоги восприняли это как буллинг и написали заявление в полицию.

У судьи отец школьника свою вину признал и просил его строго не наказывать.

Судья признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн.

Напомним, во Львове уволили учительницу, которая издевалась с первоклассников.

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