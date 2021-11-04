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Во Львове суд оштрафовал Дарта Вейдера: причина

Во Львове суд оштрафовал Дарта Вейдера: причина

УНИАН

Мужчина из-за неправильно прикрепленных номеров заплатит штраф.

Во Львове за нарушение ПДД суд на 1700 грн оштрафовал 39-летнего одессита Дарта Вейдера. Мужчина сменил в паспорте свое имя и фамилию в честь героя "Звездных войн".

Об этом сообщает zaxid.net.

Как отмечается, одессита в центре Львова в ночь на 12 августа остановила полиция из-за "неправильно прикрепленных номеров на мотоцикле". По мнению правоохранителей Дарт Вейдер этим нарушил требования п. 2.9 В Правил дорожного движения.

Галицкий районный суд Львова признал виновным Дарта Вейдера в административном нарушении и оштрафовал на 1700 гривен.

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