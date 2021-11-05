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Во Львове суд наказал тиктокершу, которая ради видео организовала похищение человека: сумма штрафа удивляет

Во Львове суд наказал тиктокершу, которая ради видео организовала похищение человека: сумма штрафа удивляет

Во Львове суд наказал тиктокершу, которая ради видео организовала похищение человека: сумма штрафа удивляет

Кадр із відео

Блогерша свою вину признала.

Во Львове суд оштрафовал девушку, которая вместе с друзьями организовала "фейковое" похищение человека, чтобы снять видео для Tik-Tok.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

Как отмечается, 24 октября на проспекте Свободы тиктокерша вместе со своими друзьями ради эффектного видео организовала съемки с похищением девушки. Ни полицию, ни в горсовет блогерша не предупредила о сьемках, а потому прохожие, подумав, что похищение настоящее, вызвали правоохранителей.

Подозреваемая на суд не пришла, однако свою вину признала. Судья оштрафовал ее на 51 гривну. Также она должна уплатить 454 грн штрафа.

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