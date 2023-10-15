Во Львове суд наказал мужчину за секс возле церкви: детали

Суд заставил мужчину заплатить штраф за мелкое хулиганство. Наказали ли его партнершу – не сообщается.
Во Львове суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, занявшегося сексом в общественном месте – рядом с церковью и богословской семинарией.
Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на постановление суда.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 29 августа примерно в 18:20. Обвиняемый Валерий В. занимался сексом с женщиной в общественном месте. Это увидели прохожие, которые "сдали" пару в полицию.
Валерий В. признал свою вину в совершении мелкого хулиганства. Суд назначил ему наказание – 119 грн штрафа. Также он должен заплатить 537 грн. судебного сбора. Наказали ли его партнершу – не сообщается.
В издании уточнили, что по адресу, возле которого пара занялась сексом, расположена церковь "Голгофа" и богословская семинария Львовского объединения пятидесятников.
Ранее в Коломые Ивано-Франковской области судили мужчину за то, что он занялся сексом возле одного из ресторанов.
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