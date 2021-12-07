Во Львове суд на 17 тыс. грн оштрафовал мужчину, потому что он во время карантина был на улице без паспорта

Мужчина своей вины не признал.
Во Львове суд на 17 тыс. грн оштрафовал мужчину, потому что во время карантина был на улице без паспорта.
Об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина 3 ноября в 13:00 на проспекте Черновола находился без документов, удостоверяющих его личность.
"В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности свою вину в совершенном не признало. Сообщил суду, что получил консультацию в телефонном режиме о том, что документы ему не нужны, следовательно и не носил их. Производство по делу просил закрыть в связи в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", — говорится в судебном постановлении.
Суд признал мужчину виновным по ст. 44-3 КУоАП и оштрафовал на 17 тыс. грн. Это решение еще можно обжаловать.
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