Во Львове избрали меру пресечения Остапу Стахиву: в суде антивакцинатор заявил о связи с Кеннеди

Антивакцинатора доставили в суд правоохранители.
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения скандальному антивакцинатору Остапу Стахиву. Он будет 60 дней находиться в СИЗО или внесет залог в размере 998 тыс. грн.
Об этом сообщает zaxid.net.
У судьи адвокат Стахива заявлял, что его подзащитный чувствует себя плохо и якобы его похитили из больницы на Закарпатье, чтобы доставить в зал суда. Однако прокурор показал справку от медиков, в которой говорилось, что антивакцинатор здоров.
Сам Стахив в разговоре с журналистами заявил, что он не пытался свергнуть конституционный строй в Украине, и что он тесно общается с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из лидеров антивакцинаторского движения в Америке.
Если за Стахива внесут залог в размере 998 тыс. грн, он должен будет сдать свой загранпаспорт, не выезжать из Львова и сообщать следователю об изменении места жительства или работы.
Напомним, в Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его единомышленники, которые агрессивно вели себя и сообщили о "заминировании" квартиры, в которой продолжались следственные действия.
Также СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.
Читайте также:
- "Это только начало": Украина усилила границу с Беларусью более 8 тысяч правоохранителей
- Создали фейковую страницу монахини: во Львовской области мошенники выманивали деньги через соцсети
- На Волыни руководителя шахты разоблачили на финансировании так называемой "ЛНР"