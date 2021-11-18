Во Львове избрали меру пресечения Остапу Стахиву: в суде антивакцинатор заявил о связи с Кеннеди

Во Львове избрали меру пресечения Остапу Стахиву: в суде антивакцинатор заявил о связи с Кеннеди

Антивакцинатора доставили в суд правоохранители.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения скандальному антивакцинатору Остапу Стахиву. Он будет 60 дней находиться в СИЗО или внесет залог в размере 998 тыс. грн.

Об этом сообщает zaxid.net.

У судьи адвокат Стахива заявлял, что его подзащитный чувствует себя плохо и якобы его похитили из больницы на Закарпатье, чтобы доставить в зал суда. Однако прокурор показал справку от медиков, в которой говорилось, что антивакцинатор здоров.

Сам Стахив в разговоре с журналистами заявил, что он не пытался свергнуть конституционный строй в Украине, и что он тесно общается с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из лидеров антивакцинаторского движения в Америке.

Если за Стахива внесут залог в размере 998 тыс. грн, он должен будет сдать свой загранпаспорт, не выезжать из Львова и сообщать следователю об изменении места жительства или работы.

Напомним, в Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его единомышленники, которые агрессивно вели себя и сообщили о "заминировании" квартиры, в которой продолжались следственные действия.

Также СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.

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