Во Львове стоматолог и турфирма продавали фальшивые результаты ПЦР-тестов: медик был еще и курьером

Во Львове стоматолог и турфирма продавали фальшивые результаты ПЦР-тестов: медик был еще и курьером

Трем подозреваемым инкриминируют ч.1, 3 ст. 358 УК Украины.

Во Львове будут судить трех человек, которые торговали фальшивыми результатами ПЦР-тестов. В преступную организацию входили стоматолог и представители одной из туристических фирм.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Туристическая компания предлагала своим клиентам купить фальшивые ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19. Стоимость услуги — 800 грн. Фальшивые документы изготавливал местный стоматолог. Он использовал реквизитные данные одного из диагностических центров Львова. Затем медик, представляясь курьером, лично передавал клиентам подделку.

Трем подозреваемым инкриминируют ч.1, 3 ст. 358 УК Украины. Дело передали в суд.

Напомним, на Буковине торговали справками о вакцинации и ПЦР-тестами.

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