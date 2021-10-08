Во Львове стартует отопительный сезон: в городском совете назвали точную дату

Отопление во Львове включат из-за похолодания.

Во Львове с понедельника, 11 октября, официально начинается отопительный сезон. Именно в этот день появится тепло в домах львовян и в бюджетных учреждениях.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

В городском совете объяснили, что отопление в городе включат, поскольку в ночь на субботу ожидается похолодание, прогнозируют минус 1 градус. Такая температура будет течение выходных.



"Мы плавно входим в сезон. С 11 октября начинаем запуск и постепенно будем подавать тепло в дома. К концу дня понедельника иметь цифры, сколько домов уже с теплом. Хотим, чтобы до вторника все буди с теплом. Но, возможно, этот процесс продлится до среды", — пояснила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк

Она добавила, что город тепло будет подавать, а ОСМД сами могут решить, когда включить отопление.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона.

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