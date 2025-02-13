Во Львове стартовал суд по делу об убийстве Ирины Фарион: что известно

Зинченко в очередной раз возражает против выдвинутых против него обвинений.

В Шевченковском районном суде Львова 13 февраля началось рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. Главный подозреваемый, Вячеслав Зинченко, прибыл в зал суда в бронежилете и шлеме. Это было ходатайством его адвоката на предварительном заседании по усилению охраны подсудимого.

Об этом из зала суда сообщила корреспондентка "Суспільного".

Ходатайство подсудимого

Заседание стартовало в 10:30. Вячеслав Зинченко подал ходатайство по поводу его содержания в одиночной камере СИЗО, аргументируя это тем, что его сокамерники курят, а ему это мешает. Его адвокат Игорь Сулима поддержал эту просьбу, отметив, что Зинченко всегда занимался спортом и не курил.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, объяснив, что в одиночных камерах содержатся только нарушители режима. Против этого выступила адвокат дочери Ирины Фарион, Наталья Романик.

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Еще одно ходатайство от подозреваемого касалось разрешения телефонных звонков к отцу. Прокурор возразил, объяснив, что отец Зинченко ранее был допрошен как свидетель, а общение с сыном может повлиять на дальнейшее ход следствия. Эту позицию поддержала и адвокат стороны пострадавших.

После совещания судьи приняли решение: разрешить Зинченко телефонные звонки к отцу, но не удовлетворить его просьбу о переводе в одиночную камеру.

Обвинение и ход заседания

После рассмотрения всех ходатайств суд приступил к слушанию по существу. Прокурор Дмитрий Петлированный зачитал обвинительный акт, согласно которому Вячеславу Зинченко инкриминируют умышленное убийство, связанное с исполнением потерпевшей общественной обязанности, на почве национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 1 12 ). .

Кроме того, адвокат дочери Ирины Фарион, Наталья Романик, зачитала гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 15 миллионов гривен.

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Зинченко возразил предъявленные против него обвинения и не согласился с заявленным гражданским иском.

Защита назвал дело пиаром

Адвокат подсудимого Юрий Немировский заявил в суде, что дело политизировано, а доказательства, собранные обвинением, сомнительны.

"Почти сразу после задержания наш министр внутренних дел со всех телевизоров выступил с речью о скором и успешном завершении этого дела, разоблачении преступника. Ну, то есть, абсолютная пиар-кампания. Защита в этом суде докажет, что все то, что обвинение считает доказательствами по делу – это предположение, а в некоторых случаях и фальсификация, которую обвинение пытается выдать за доказательства. Это касается и некоторых свидетельских показаний, это касается экспертиз", – заявил Немировский.

Напомним, языковед Ирину Фарион убили 19-го июля возле ее дома. Нападающий стрелял в голову. Медики не смогли ее спасти. Рассмотрение дела, по сути, суд назначил на 13 января. Если вину единственного подозреваемого — 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.