Во Львове стало больше пострадавших от ракетного удара: что происходит на месте атаки (фото)

Под завалами еще могут оставаться люди, поэтому работники ГСЧС продолжают работу на месте атаки.

В результате ракетного удара по Львову 6 июля количество пострадавших возросло до 37, что касается погибших, известно о четырех жертвах атаки.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

"Четверо мирных людей погибли сегодня ночью в результате ракетных обстрелов Львова российскими террористами. Продолжается поисково-спасательная операция. Сейчас известно о четырех погибших и 37 травмированных", — говорится в заявлении.

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Полицейские вместе с чрезвычайниками спасли семерых человек, эвакуированы были 64 человека.

Под завалами еще могут оставаться люди, поэтому работники ГСЧС продолжают работу на месте атаки. На месте также работают следователи и взрывотехники.

Организован оперативный штаб и мобильные полицейские пункты, где принимаются заявления от потерпевших и оказывается необходимая помощь.

В то же время в ГСЧС сообщили, что спасатели совместно с коммунальными службами и Нацполицией эвакуировали 20 автомобилей с подъездных путей и распилили шесть деревьев для проезда и установки инженерной техники. С места ракетных атак вывезено более 100 куб. строительного мусора.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые уже помогли 144 человекам.

К работам от ГСЧС привлечены 256 спасателей и 39 единиц техники, а также два кинологических расчета.

Ракетная такая по Львову: что известно

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову "Калибрамы" в ночь на 6 июля. Враг попал в объект критической инфраструктуры и по жилому дому.

В результате атаки по Львову повреждены более 30 домов, более 250 квартир, более 50 авто и около 10 общежитий. Обломки сбитых ракет нанесли повреждения во Львовском и Золочевском районах.

Захватчики запустили по Львову всего 10 ракет "Калибр", а силам ПВО удалось сбить 7 из них.

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