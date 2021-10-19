Во Львове срочно сел самолет, летевший из Чехии в Киев: известна причина

Больного госпитализировали во Львове.
В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого в понедельник, 18 октября, самолет, летевший из Праги в Киев, совершил экстренную посадку, поскольку одному из пассажиров стало плохо.
Об этом в Facebook написал один из пассажиров самолета Андрей Лютый-Лютенко.
Мужчина отметил, что пассажиру во время полета внезапно стало плохо. Ему сразу бросилась помогать женщина, которая назвалась нейрохирургом. Она порекомендовала посадить самолет, чтобы спасти жизнь мужчине.
Во львовском аэропорту больного срочно госпитализировала скорая медицинская помощь. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.
Напомним, украинец в самолете устроил скандал из-за маски, когда пришла полиция пассажиры аплодировали.
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