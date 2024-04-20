Во Львове спасли военного, в сердце которого застрял полуторасантиметровый осколок боеприпаса — фото

Во Львове врачи извлекли из сердца 42-летнего военного Романа Клиз полуторасантиметровый осколок вражеского боеприпаса.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Роман Клиз родом из Волыни, до полномасштабного вторжения России мужчина работал водителем за границей. После начала войны он присоединился к ВСУ, был аэроразведчиком. В декабре прошлого года боец получил тяжелое ранение.

"Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню", — вспоминает о том дне Роман.

Тогда один из его побратымов погиб на месте, а Романа доставили в госпиталь.

Военный Романа Клиз / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Военный пришел в себя уже в больнице Днепра. Защитник пробыл в коме девять дней. Местные медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. В результате тяжелой минно-взрывной травмы ему повредил участок в правой части мозга. Но гораздо критичнее было то, что один из осколков снаряда застрял в грудной клетке мужчины прямо в миллиметре от дуги аорты – части главной артерии кровеносной системы – и трахеи. В любой момент частица металла могла повредить аорту и защитник умер бы в считанные секунды.

Только состояние Романа удалось стабилизировать, его перевели в столичную больницу, а оттуда – во Львов – в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

"Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули осколок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает", — рассказывает Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Уламок боеприпаса, застрявший в сердце / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

В настоящее время защитник проходит реабилитацию. Из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Но после недели занятий с физическим терапевтом он смог сделать свои первые шаги.

Романа ждет длительная реабилитация. А еще – нейрохирургическая операция – для восстановления дефекта черепа. Сейчас для него производятся индивидуальные титановые 3D пластины, которые вскоре будут устанавливать украинские нейрохирурги.

Напомним, во Львовской области начальник ТЦК мобилизовал забронированного работника — как наказали военкома.

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