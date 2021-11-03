Во Львове спасли 3-летнего мальчика, который во время отдыха в Карпатах чуть не потерял палец

Во Львове спасли 3-летнего мальчика, который во время отдыха в Карпатах чуть не потерял палец

Мальчика уже выписали домой, однако его ждет дальнейшее лечение.

Во Львове медики спасли 3-летнего Тимофея, который серьезно ранился во время отдыха в Карпатах. Ребёнку удалось сохранить палец.

Об этом сообщили в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.

По данным медиков, 3-летний Тимофей вместе со своими родителями отдыхал в Карпатах. Там он с другом играл во дворе и из любопытства засунул руку в соломорезку. Ребенку почти полностью оторвало указательный палец. В пятницу, 29 октября, Тимофей был госпитализирован во львовскую больницу. Медики срочно провели микрохирургическое вмешательство – реконструкцию фаланги пальчика.

"Операцию выполнили с применением современного микроскопа. А все потому, что нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие. Только представьте — пальцевый нерв по размеру, как волос человека", — сообщили львовские медики.

Мальчику восстановили все структуры фаланги пальчика. В среду, 3 ноября, ребенка уже выписали домой. Однако впереди его ждет дальнейшее лечение.

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