Во Львове спасли 3-летнего мальчика, который во время отдыха в Карпатах чуть не потерял палец

Мальчика уже выписали домой, однако его ждет дальнейшее лечение.
Во Львове медики спасли 3-летнего Тимофея, который серьезно ранился во время отдыха в Карпатах. Ребёнку удалось сохранить палец.
Об этом сообщили в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.
По данным медиков, 3-летний Тимофей вместе со своими родителями отдыхал в Карпатах. Там он с другом играл во дворе и из любопытства засунул руку в соломорезку. Ребенку почти полностью оторвало указательный палец. В пятницу, 29 октября, Тимофей был госпитализирован во львовскую больницу. Медики срочно провели микрохирургическое вмешательство – реконструкцию фаланги пальчика.
"Операцию выполнили с применением современного микроскопа. А все потому, что нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие. Только представьте — пальцевый нерв по размеру, как волос человека", — сообщили львовские медики.
Мальчику восстановили все структуры фаланги пальчика. В среду, 3 ноября, ребенка уже выписали домой. Однако впереди его ждет дальнейшее лечение.
Читайте также:
- Недетская жестокость: в Сумах 11-летнего мальчика порезал ножом его сверстник
- "Ворота в зиму открыты": в Карпатах выпал снег и ударил мороз
- Рисовала картины, чтобы жить: во Львове из-за COVID-19 умерла учительница, боровшаяся с онкологией
- У водителей, не платящих штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто