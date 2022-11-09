Во Львове спасли 15-летнего парня, который три года не мог глотать пищу: у него была редкая болезнь

После операции парень может снова нормально глотать.

Во Львове спасли 15-летнего парня, у которого диагностировали редкую болезнь – ахалазию пищевода. Поэтому парень три года не мог глотать пищу.

Об этом сообщает Львовская областная детская больница "Охматдет".

Ахалазия пищевода – это редкая болезнь, которая характеризуется рвотой и проблемой с проглатыванием пищи. Она может быть врожденной или приобретенной из-за стресса.

У 15-летнего Даниила нарушение глотания проявлялось задержкой еды за грудиной, поэтому для облегчения прохождения пищи ему приходилось совершать усиленные глотательные движения, запивая пищу большим количеством воды. Так ребенок жил целых три года.

Торакальный хирург Охматдет Олег Ленов рассказал, что это заболевание может привести к нарушениям в развитии, дефициту веса. Также рвота нередко осложняется попаданием пищи в дыхательные пути и развитию легочных осложнений (бронхиты, пневмонии).

Фото: Львовская областная детская больница Охматдет

"После жалоб ребенка на осложненное глотание, ему было проведено КТ-обследование, где и обнаружили данное заболевание пищевода ребенка. Было принято решение о проведении сложного оперативного лечения — кардиомиотомии с эзофагокардиофундопликацией, то есть хирурги рассекли мышцы пищевода", — говорится в сообщении .

После успешной операции ребенок может снова нормально глотать пищу и развиваться.

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