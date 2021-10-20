Во Львове спасают 3-месячного младенца с COVID-19: ребенок в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ

Во Львове спасают 3-месячного младенца с COVID-19: ребенок в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ

Во львовском "Охматдете" антирекорд за количеством госпитализированных с коронавирусом детей.

Во Львовской детской клинической больницы "Охматдет" в коронавирусном отделении находится 46 детей: из них 40 имеют подтвержденный COVID-19, а 6 — еще ждут результатов ПЦР-теста.

Об этом сообщили в львовском "Охматдете".

По данным медиков, в COVID-реанимации находится 3-месячний младенец. Его состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое.

"Малыш в реанимации с "ковидной" пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ему всего три месяца. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — сообщили в больнице.

Также медики добавили, что у них на лечении находится еще один младенец, который родился у матери с коронавирусом. Его состояние средней тяжести.

По словам врачей, у них еще столько больных COVID-19 детей в больнице не было.

Напомним, по состоянию на утро 20 октября во Львове и области обнаружили 943 новых случаев коронавируса в сутки. Из них 330 — жители Львова. Было проведено 3926 ПЦР-тестов.

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