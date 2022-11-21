Во Львове спасают 10-летнего мальчика, у которого обнаружили рак мозга: врачи за границей отказались от ребенка

Ребенок 5 лет борется за жизнь.

Во Львове медики спасают 10-летнего мальчика из Харькова, у которого диагностировали рак мозга. Ребенок проходил лечение в Германии, однако там врачи отказались помогать мальчику из-за сложной болезни.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

10-летний Никита из Харькова уже пять лет борется со сложной болезнью. Впервые ее обнаружили, когда ребенку стало плохо в садике.

"Его диагноз: анапластическая эпендимома. Это агрессивное злокачественное новообразование, которое быстро растет, мигрирует и каждый раз появляется в разных местах. 5 сверхсложных операций на мозге, 16 блоков агрессивной химиотерапии, но три месяца назад болезнь вернулась. Произошло это в Германии, куда семья переехала, убегая от обстрелов в родном Харькове", — говорится в сообщении.

Немецкие медики решили, что болезнь неоперабельна и отказались в дальнейшем помогать ребенку. Однако родные мальчика и дальше борются за его жизнь. Тогда они решили обратиться к львовским специалистам.

Мальчику согласился помочь руководитель Центра нейрохирургии больницы Святого Николая Михаил Ловга.

"Команда нейрохирургов взялась планировать одно из самых сложных вмешательств в своей практике. Перед специалистами стояла сверхтрудная задача: убрать опухоль, не задев участки, отвечающие за дыхание, сердцебиение и глотание. И они успешно справились", — говорится в сообщении.

Сейчас Никита проходит курс химиотерапии. Ребенок очень хочет поправиться. Семья мальчика пригласила львовских нейрохирургов в Харьков, чтобы отпраздновать победу Украины.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Как львовские врачи спасают украинцев

Ранее сообщалось, что во Львове спасли 17-летнего Дмитрия, у которого подростковый гастрит вызвал перфоративную язву (отверстие) в желудке, а содержимое желудка повредило его внутренние органы.

Львовские врачи провели пересадку костного мозга трехлетней девочке из Волыни. Первая успешная аутологическая трансплантация стволовых клеток костного мозга ребенку во Львове была проведена в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре.

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